Демидівська селищна рада першою серед об’єднаних громад Рівненщини долучилася до європейської «угоди мерів» — ініціативи Євросоюзу на підтримку енергоефективності муніципалітетів.
«Ми матимемо інформаційну та методичну підтримку щодо широкого кола європейських програм, спрямованих на зниження рівня енергоємності наших об’єктів. Також сподіваємося залучити міжнародну допомогу на їхню модернізацію: адже ця проблема доволі актуальна», — каже голова Демидівської ОТГ, яка утворилася наприкінці 2017-го, Віктор Іщук.
Оскільки громада має власну стратегію розвитку та інвестиційну карту, це цілком реально. Тож зараз тут працюють над інвентаризацією базового рівня викидів СО2. Наступний крок — план дій сталого енергетичного та кліматичного розвитку громади. Це буде своєрідна «дорожня карта», яка допоможе поступово, крок за кроком, модернізувати муніципальний, житловий, транспортний сектори, залучити інвестиції на програми альтернативної енергетики, очищення від стихійних звалищ та розвиток «зеленої економіки».
«А своєрідним золотим ключиком до нових реалій стала децентралізація», — додає виконавчий директор Рівненського відділення Асоціації міст України Тетяна Грещук.