У 2018 році в Україні очікується найменша кількість випускників.
Про це розповів директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров, передає Golos.ua.
За його словами, в 2018 році останній дзвоник пролунає для 200 тисяч українських абітурієнтів. У Міністерстві освіти і науки стверджують, що це пік демографічної кризи.
«Згідно з демографії, в 2001 році Україна пройшла мінімум народжуваності, після чого вона почала поступово, зовсім невеликими темпами, але все-таки відновлюватися. І оскільки в 2001 році була маленька народжуваність, то відповідно, в 2018 році буде і найменша кількість випускників 11 класів. Цифра буде порівнянна з 200 тисячами, остаточну цифру органи державної статистики оприлюднять в січні», – зазначив він.