Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара відзначили день без інтернету. Як відомо, з початку 2000-х років світова інтернет-спільнота щорічно відзначає Міжнародний день без інтернету (International Internet-Free Day). Головна його мета – повністю відволікти людей від комп’ютерів і глобальної мережі хоча б на один день, щоб прожити цей час виключно в реальному світі, спілкуватися з людьми тільки наживо або присвятити його своєму улюбленому хобі.
Співробітники Інтернет-центру бібліотеки підготували для слухачів курсів української мови захопливий квест «Чого немає в інтернеті». Його мета – сприяти живому спілкуванню учасників гри, шукати інформацію не в інтернеті, а в книгах та енциклопедіях. Учасники із задоволенням познайомилися з відділами бібліотеки та різними книжками, гарно працювали в командах. Час пройшов цікаво, а учасники квесту переконалися, що в реальному житті поза мережею є багато чого корисного та непізнаного.