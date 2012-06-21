Форум Age of Crimea (Час Криму), присвячений Дню кримського спротиву російській окупації, вкотре нагадав світу про анексію півострова, кричущі порушення незаконною владою громадянських прав і свобод та необхідність консолідації зусиль міжнародної спільноти задля деокупації українських територій.
Саме 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбулося найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності України, яке засвідчило спротив кримчан російській агресії. Тому глава держави ініціює встановлення Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Відзначатимуть цю дату щороку, повідомляє УНІАН. «Повернення Криму до України — не просто моя мета як Президента або позиція як громадянина України, це не тільки наша спільна мрія, це запорука безпеки на планеті, відновлення віри в міжнародне право, справедливість», — підкреслив Володимир Зеленський.
Він переконаний, що питання тимчасово окупованого Росією Криму не може стати ціною для встановлення миру на Донбасі, а Крим — розмінною монетою в переговорах з агресором.