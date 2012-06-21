В Станиці Луганський четвертий рік проводиться потужний фестиваль Миру, в якому традиційно беруть участь представники всіх міст і районів області, міжнародні партнери, народні майстри зі всіх куточків України та захисники України. Тож фестиваль зібрав величезну купу гостей та учасників.
«Прекрасне вийшло свято! В небо діти запустили майже 400 повітряних кульок, які полетіли в бік окупованого Луганська, на радість нашим патріотам і на злість зрадникам», — розповідає місцевий волонтер Світлана Светікова про святкування у прифронтовому місті.
Міжнародний День Миру яскраво відсвяткували й ліцеїсти обласного військового закладу у Кремінній. Хлопці читали вірші про мир та війну, розповідали одноліткам про боротьбу світової спільноти з агресивними державами. Головним лейтмотивом заходу стала думка, що Мир завжди переможе війну і Мир може бути тільки після перемоги над ворогом.
А кінцевим акордом став патріотичний флешмоб, під час якого над ліцейським плацом лунали слова: «Мир і воля Україні, переможем – бо єдині!»
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»