6 травня християни східного обряду святкують День Святого Юрія. В особливій шані цей святий, зокрема, на Львівщині. Храмовий празник тут відзначають у багатьох селах і містах. Львів же щороку з нагоди цього свята організовував День міста.
Понад десять днів тому міський голова Львова Андрій Садовий у соцмережі повідомив, що нинішнього року відзначення Дня міста вирішили перенести на невизначений строк. І причиною цього, певна річ, стала надзвичайна ситуація, яка нині триває в нашій країні через пандемію коронавірусної інфекції СOVID-19. Тож мешканці міста Лева наразі не знають, хто стане «Почесним львів’янином», «Львів’янином року», а також володарем нагороди «Шляхетна родина».
Проте першої неділі травня, коли традиційно святкували у Львові День міста, цього року вирішили все-таки організувати незабутній захід. І львів’яни дякували медичним працівникам. До того ж не лише зі своїм міським очільником Андрієм Садовим та його дружиною, а й навіть з королем і королевою. До ратуші, як інформує пресслужба міської ради, театралізована монарша пара приїхала на конях. А от підняти прапор міста удостоївся лікар Гнат Герич.
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»