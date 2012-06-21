День народження Черкас, яким виповнилося 733 роки, мало не зіпсувала пожежа на пагорбі Слави. Однак черкащани зуміли відзначити його весело і креативно. Суху траву, яка через високу температуру загорілася на пагорбі Слави, пожежники оперативно погасили. Серед гостей традиційного Дня міста були делегації міст-побратимів: Фергани (Узбекистан), Мозира (Білорусь), Руставі (Грузія), Кушадаси (Туреччина) та Санта-Рози (США).
Цілий феєрверк розважальних заходів, які організували для жителів і гостей Черкас міська влада та громадські організації, чергувався із серйозними на зразок виставки техніки ДСНС, краєзнавчого квесту за участю студентської молоді, відкриття в зоопарку оновленої унікальної експозиції «Олені і зубри». Авторство експозиції належить архітекторам столичної фірми, а особливість у тому, що її вибудувано за принципом занурення. Тобто відвідувачі можуть із розташованого по периметру мосту завдовжки 230 метрів з різних ракурсів спостерігати за тваринами, які живуть в умовах, максимально наближених до природних. Для копитних (а це косулі, шляхетні та плямисті олені, європейська лань і зубр) в Україні нічого схожого раніше не будували.
Проте розважальні заходи, змагання та концерти вабили містян не менше. Тож вони залюбки брали участь у польотах на повітряних кулях, забігах козацьких кошів, футбольних матчах, насолоджувалися музичними та іншими культурними програмами. Особливо гамірно й весело було на Замковому узвозі, де розгорнулися перегони на саморобних тачках «Крутий спуск». До цих веселих і водночас напружених змагань готувалися 18 команд. Цього року позмагатися з черкащанами вирішили й кияни та жителі Сміли. Переможців неординарних змагань визначали самі глядачі.
Команда комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» виготовила свою машинку із старих сміттєвих контейнерів. Смілянсько-черкаська команда створила саморобну тачку у вигляді танка. Мета, яку поставили собі ентузіасти, — не тільки перемогти в перегонах, а й допомогти важкохворому другові Сергієві Довганю, який потребує трансплантації печінки. Команда черкаських рятувальників зібрала свій транспортний засіб з різного непотребу, попрацювавши креативно, чим привернула увагу численної публіки. Порадували глядачів і організатори перегонів на раритетних запорожцях, яких готували до змагань студенти та викладачі шести місцевих закладів освіти. Веселе, розмаїте свято черкащанам вдалося. Сподобалося воно й гостям. Ось що розповів представник делегації з американського міста Санта-Роза Фред Птуха: «Уже не вперше відвідую Черкаси. Це дуже гарне місто, зелене, а особливо мені імпонують його жителі. Приємно бачити зміни на краще, обласний центр розбудовується, осучаснюється. Місту Санта-Роза лише 150 років, тому нам треба повчитися у вас мудрості».