До Дня Державного Прапора України 23 серпня та Дня Незалежності України 24 серпня у Верховній Раді відбудуться екскурсії, під час яких буде представлено Прапор Незалежності України, розміщений у почесному порталі, та експозицію до 25-річчя передачі повноважень Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі владі України «Шлях Держави. Символи відродження» у рамках створення Музею українського парламентаризму.
Для того, аби потрапити на екскурсію, слід попередньо зареєструватися та обрати час екскурсії за посиланням:
екскурсії до Верховної Ради України.
Минулого року у Верховній Раді відбулися оглядові екскурсії до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України. Екскурсії тривали протягом двох днів – 23 та 24 серпня. Завдяки відкритій реєстрації, що здійснювалася на сайті парламенту, було сформовано 33 екскурсійні групи. Загалом, за два дні будинок Верховної Ради відвідали понад 600 осіб. Учасники екскурсій мали змогу оглянути виставку «Символи нашої Незалежності», присвячену Дню Державного Прапора України та 25-річчю Незалежності Української держави, відвідати експозицію «Головний Прапор країни» та сфотографуватися біля картини «Державотворення». Окрім того, відвідувачі протягом 30-хвилинної екскурсії побували на балконі сесійної зали парламенту, в якій ухвалюються закони України, а також завітали до кулуарів Верховної Ради та прес-пойнту, де проходять брифінги народних депутатів.
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України