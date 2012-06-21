6 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив відповідний указ президента. «Всесвітній день сімейного лікаря» відзначається 19 травня.
«Сімейна медицина – єдиний вид медичної допомоги, що стосується кожного із нас: 80% усіх звернень відбуваються саме на цьому рівні. «Залучити до цього свята ми хочемо не лише лікарів загальної практики – сімейних лікарів та медиків первинної ланки, але і сім’ю як первинний та основний осередок суспільства», — сказали у МОЗ.
Треба відзначити, що це професійно свято у світі запровадили у 2010 році. З ініціативи Всесвітньої ради сімейних лікарів WONCA, в яку також входить Українська асоціація сімейних лікарів і був створений «Всесвітній день сімейного лікаря».
Нагадаємо, що за планом реформування галузі, перші зміни в роботі відчують сімейні лікарів. В 2018 році буде змінена система фінансування. Замість зарплатні за ставкою вони отримуватимуть дохід за надані медичні послуги населенню.