Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Традиційно 15 травня, у День Європи, на Рівненщині проходять цікаві масові заходи. Нині ж — усе онлайн.
«У євровікторині учасники зможуть перевірити свої знання про Європейський Союз та позмагатися за подарунки від представництва ЄС в Україні, адже цього року Європейський Союз відзначає своє 70-річчя», — каже начальник управління європейського співробітництва та євроінтеграції ОДА Олександр Муран.
Найкращі гравці в категоріях до 14-ти та від 14 років отримають флешки, футболки, кепки та парасольки з символікою ЄС. Євровікторина має 5 тематичних напрямів: Європейський Союз, українці в ЄС, культура і спорт країн ЄС, життя в ЄС, інновації і розвиток ЄС. Учасники можуть обрати бажаний напрямок та тему запитань. Бали можна отримати за швидкість та точність у тематичному раунді. За правильні відповіді та поширення інформації у соцмережах будуть нараховані квізкоіни — внутрішня валюта конкурсу, яку можна обміняти на сувеніри від представництва ЄС.
Євровікторина триватиме до 16 вересня, реєстрація ж символічно стартує в День Європи, 15 травня.