Поліція буде вживати заходів для того, щоб не допустити в Києві зіткнень під час масових заходів 14 жовтня на День захисника України. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
«Поліція вживатиме всіх заходів для того, щоб зіткнень не було», — сказав пан Геращенко, відповідаючи на запитання, чи очікує МВС будь-яких провокацій чи зіткнень під час масових заходів 14 жовтня у Києві.
Раніше спікер Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузянік повідомив, що в День захисника України, який відзначається 14 жовтня, всі бойові підрозділи українських військових, які несуть службу в районі проведення АТО, будуть посилені на випадок провокацій бойовиків.