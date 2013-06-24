Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9%». Тепер нею можуть скористатись і підприємства у сфері пасажирських та вантажних перевезень. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 29 квітня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Запуск програм кредитування під 0% допоміг багатьом бізнесам перезапустити свою роботу. Крім того, державна програма фінансового лізингу тепер буде мати такі самі умови, як і «5-7-9». Тобто максимально доступний лізинг. Все це потрібно, аби люди та бізнес продовжували працювати», — зазначив Денис Шмигаль.

Раніше Уряд розширив програму «5-7-9» на підприємства аграрного сектору. За словами Прем’єр-міністра, аграрії отримали кредитів уже на суму близько 15 млрд грн.