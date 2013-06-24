У Швеції відбувся міжнародний круглий стіл “Конвенція про права дитини: як покращити реалізацію з фокусом на психічне здоров’я”, присвячений обговоренню шляхів посилення реалізації її положень сучасному світі, з акцентом на питання психічного здоров’я дітей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У заході взяли участь Її Величність Королева Швеції Сільвія, Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, перший заступник Міністра Людмила Шемелинець, Міністр соціальних справ Швеції Камілла Вальтерссон Грьонвалль, а також представники агенцій ООН — ЮНІСЕФ, ВООЗ, наукових і освітніх установ Швеції.

Денис Улютін наголосив на важливості забезпечення прав дитини в умовах війни, зокрема на необхідності інтеграції питань психічного здоров’я у систему захисту прав дітей.

«Коли приходить війна, руйнуються не лише будівлі. Наші діти безпомилково розрізняють звуки дронів, ракет і літаків. Вони сплять у підземних паркінгах, а вранці йдуть до школи. Вони збираються біля руїн дому свого однокласника, сподіваючись годинами, що його знайдуть живим, а потім підтримують одне одного на прощанні з ним. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 658 дітей, ще 2 175 були поранені. Понад 400 тисяч дітей зазнали шкоди – через насильство, викрадення, депортацію, примусове переміщення або втрату батьків чи опікунів. Близько 1,6 мільйона українських дітей залишаються на території російської федерації або на тимчасово окупованих територіях, контрольованих росією», – зазначив Міністр.

Він підкреслив, що посягання на права дітей під час війни суперечить нормам міжнародного права, та акцентував увагу на необхідності розвитку системи психосоціальної підтримки в Україні.

«Якщо ми справді хочемо посилити дію Конвенції, ми маємо зробити психічне здоров’я правом, що забезпечується – підкріпленим ресурсами, підготовленими фахівцями та чіткою відповідальністю. В Україні ми створюємо мережу Центрів життєстійкості в межах Всеукраїнської програми з ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи Першої леді. Ці центри допомагають дітям і родинам отримувати підтримку у безпечних просторах», – зазначив Денис Улютін.

Він також зазначив, що нині розробляються цифрові рішення, які забезпечують дітям доступ до психологічної підтримки незалежно від їхнього місця перебування.

Крім того, Денис Улютін закликав міжнародну спільноту до солідарності у підтримці українських дітей.

«Давайте зробимо так, щоб це покоління українських дітей, озираючись назад, не сказало: «Наше дитинство було вкрадене». Нехай воно скаже: «Світ був із нами. І ми зцілилися», – підсумував Міністр.