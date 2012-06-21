Британські біологи порівняли загоєння ран, яких людина дістала вдень та вночі. Виявилося, що «денні» поранення відновлюються значно швидше ніж «нічні».
Про це повідомляє видання «ВВС».
Дослідження провели лікарі з Лабораторії молекулярної біології в Кембриджі. Вони проаналізували процес загоєння ран у 118 пацієнтів з опіками та визначили, що час отримання травми впливає на швидкість регенерації клітин. Для лікування нічних опіків знадобилося в середньому 28 днів, а для опіків, отриманих удень, — 17 днів, на 11 днів менше.
Лабораторні дослідження показали, що розгадка ховається в клітинах сполучної тканини організму — так званих фібробластах, які працюють по-різному протягом доби.
Фібробласти відіграють важливу роль у загоєнні ран. Вони першими реагують на отриману рану та починають синтез компонентів міжклітинної речовини. Це сприяє загоєнню різних пошкоджень.
Деталі дослідження опубліковано в науковому журналі "Science Translational Medicine".
За словами вчених, їхнє дослідження може суттєво покращити сучасну медицину та підвищити ефективність методів лікування. Наприклад, у майбутньому можливо буде призначати час операцій, який є більш сприятливим для відновлення та реабілітації.
Показово, що ця гіпотеза викликає певний скептицизм серед фахівців. Тому дані дослідження ще перевірятимуть. Також планують провести серію додаткових клінічних випробувань.