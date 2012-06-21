Нове дослідження доводить, що використання неінвазивної стимуляції мозку в людей із затяжною депресією, які не відреагували на ліки, може мати бажаний терапевтичний ефект. Більшість пацієнтів добре переносять лікування, а 50-70% вважають його ефективним.
За даними дослідження, про яке пишуть закордонні ЗМІ, якщо затяжну депресію не допомагають полегшити ліки, варто задуматися про нехірургічну стимуляцію мозку. На думку неврологів, отримані завдяки експерименту дані, підтверджують ефективність повторної транскраніальної магнітної стимуляції (rTMS) та електроконвульсивної терапії (ECT).
Мас-медіа публікують коментар викладача неврології Гарвардської медичної школи та клінічного директора Центру неінвазивної стимуляції мозку Беренсона-Аллена в медичному центрі Бет Ізраїль, доктора Даніеля Преса. Він вважає, що багато психіатрів не знають цих методик або принаймні не квапляться рекомендувати їх своїм пацієнтам. Тож дослідження корисні для того, аби зрозуміти недужим, що існують інші, досить ефективні методи лікування депресії..
Нехірургічні методи стимуляції мозку використовують електричний струм або магніти, щоб стимулювати мозок, змінюючи рівень активності в депресивних зонах. Аби оцінити ефективність цих методів терапії, автори дослідження проаналізували результати 113 клінічних випробувань, в яких брали участь 6750 людей із затяжним депресивним розладом або біполярною депресією (вік осіб у середньому становив 48 років). Більшість з них (59%) становили жінки. Дослідження включало як стратегії активного лікування, так і терапію, а також лікування – ECT, rTMS і транскраніальну стимуляцію постійним струмом (tDCS).
Дослідники виявили, що ECT і rTMS – це, мабуть, кращий варіант, ніж нові неінвазивні методи стимуляції мозку, яким все ще не вистачає переконливих доказів. Експерименти засвідчили, що і rTMS, як і терапія ECT були ефективними, проте не було зрозуміло, який з варіантів є кращим.
«Хоча є вагомі докази того, що ці стратегії працюють, їх часто недостатньо використовують або застосовують лише в крайньому випадку. Це може бути пов'язано з нерозумінням цих методів лікування. Насправді теперішні методи лікування, які проводять під наркозом для забезпечення комфорту, мають перевагу заспокійливої депресії без побічних ефектів», – каже доктор Прес.
Неінвазивна стимуляція мозку може бути варіантом лікування для людей, які не реагують на лікування наркотиками через сильну депресію. Основним недоліком як ECT, так і rTMS є те, що вони вимагають чимало часу. Лікування зазвичай триває майже 45 хвилин і вимагає кілька сеансів на тиждень. Загалом же його треба проводити впродовж 4-6 тижнів.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»