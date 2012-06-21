Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Серед заходів, які допоможуть протистояти інфекції коронавірусу, — дооснащення черкаської інфекційної лікарні. Рішення про це депутати Черкаської міської ради прийняли на позачерговій сесії, спрямувавши на це близько 4 мільйонів 700 тисяч гривень та ще 3 мільйони гривень — для доплат фахівцям, які працюватимуть із інфекційними хворими. Кошти з резервного фонду перерозподілили зокрема для закупівлі апаратів штучного дихання, цифрового пересувного рентген-апарату, безконтактних термометрів, моніторів цілодобового нагляду та іншого необхідного обладнання.
Ще 75 тисяч гривень депутати передбачили для оснащення трьох дезінфекційних груп Черкаського міськрайонного відділу ДСНС.
Як повідомив директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг міської ради Олег Стадник, для фахівців інфекційної лікарні додатково замовили 264 костюми біологічного захисту, ще 80 є в наявності. За інформацією головного медика Черкас, у місті наявні 64 наркозно-дихальні апарати та апарати штучної вентиляції легень. Переважну більшість із них закупили ще після 2015 року.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", з полудня 18 березня уряд заборонив регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні.