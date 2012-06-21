Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»
На позачерговій сесії Лисичанської міської ради депутати передбачили кошти на фінансову підтримку комунального підприємства «Лисичанськводоканал». Тож, чергову надзвичайну ситуацію із водопостачанням подолано.
Два дні знадобилося, аби депутати внесли зміни до міського бюджету на 2019 рік та ухвалили рішення про затвердження Програми з надання одноразової цільової допомоги. Але два дні майже 80 тисяч мешканців Лисичанська, Привілля та Новодружеська мали прожити без води. Очевидці стверджують, що багато хто з людей навіть не встиг зробити запаси життєдайної вологи. Без водопостачання протягом двох діб залишалися об’єкти соціальної сфери, серед яких обласна дитяча лікарня. Причиною стали величезні борги комунального підприємства за електроенергію. Їхня сума перевищила 142 мільйони гривень, повідомляє ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».
У ЛЕО вже не вперше попереджали владу Лисичанська, що місто надовго може залишитися без водопостачання. Вода в кранах лисичан, які стали заручниками ситуації, зникає періодично. Це було на початку травня, наприкінці липня. Іноді людям доводиться сидіти без води по кілька діб. Про це неодноразово повідомляв і «Урядовий кур’єр».
У таких випадках щоразу в міській раді проходить (так сталося й 19 серпня) засідання місцевої комісії ТЕБ та НС у зв'язку з припиненням постачання електричної енергії на об'єкти ЛКСП «Лисичанськводоканал». Про складну фінансову ситуацію на підприємстві повідомляє директор ЛКСП «Лисичанськводоканал». Цього разу це був Олександр Батуков.
Укотре комісія вирішила зобов’язати енергетиків виконувати вимоги Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» стосовно безперебійного електропостачання об’єктів водоканалу. Рятувальників попросили забезпечувати підвезення питної та технічної води населенню міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, доки не вдастся налагодити централізоване постачання послуги. Окрім того, члени комісії вирішили направити листи з інформацією про загрозу виникнення надзвичайної ситуації Президенту, Прем’єр-міністру України, народним депутатам та представникам виконавчої влади області. Адже без води у спеку особливо тяжко, до того ж може виникнути загроза епідемії.
Депутати звинувачують у виникненні чергової надзвичайної події міського голову. Колишній керівник ЛКСП «Лисичанськводоканал» нині депутат міської ради Євген Лисенко навіть оприлюднив на YouTube виступ, де підкреслює, що «критична ситуація з водопостачанням у Лисичанську виникла не раптово», проблема вже кілька років потребує кардинального рішення. Але, за словами Євгена Лисенка, «щоразу, коли ситуація потребує термінового реагування та втручаання влади, міський голова опиняється «поза зоною досяжності» - чи то у відрядженні, чи то у відпустці.
Лисичанці на території Луганщини не самотні у проблемах водопостачання. Минулого тижня схожу ситуацію пережило Рубіжне. І депутати не могли ухвалити рішення про надання коштів на сплату боргів перед енергетиками за спожиту послугу, доки на сесію не завітав очільник області Віталій Комарницький.
«Люди не можуть залишатися без води через борги підприємств», – така позиція голови Луганської ОДА.