Парламент у першому читанні ухвалив законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів, який має забезпечити врегулювання питання щодо застосування військових стандартів, у тому числі розроблених на основі стандартів НАТО.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
За це рішення 238 народних депутатів проголосували у вівторок, 18 грудня.
У законопроекті пропонують доповнити Закон України "Про оборону України" новими термінами "військова стандартизація", "військовий стандарт", "стандарт НАТО" та "стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО", пояснюється на сайті парламенту.
Законопроект також пропонує надати Міністерству оборони України повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу військової стандартизації, основна функція якого полягатиме в розробленні, прийнятті, скасуванні, відновленні дії, розповсюдженні та застосуванні військових стандартів, у тому числі тих, які прийматимуться на основі стандартів НАТО та стандартів у сфері оборони держав-членів НАТО.