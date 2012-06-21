На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради народні депутати за основу та в цілому, з можливістю внесення техніко-юридичних правок, ухвалили законопроєкт №2339 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)».
Документ переглядає розміри штрафів у бік істотного підвищення за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків. Зокрема за спалення сухої трави і листя передбачається штрафувати громадян від ста сімдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 2890 грн до 5100 грн) і на посадових осіб – від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 11900 грн до 17000 грн). Раніше такі штрафи не перевищували 340 грн для громадян і 1190 грн – для посадовців.
За ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, пропонується накладати штраф на громадян від трьохсот сорока до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5780 грн до 10200 грн) і на посадових осіб – від тисячі до тисячі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 грн до 23800 грн).
Відділ новин
«Урядового кур’єра»