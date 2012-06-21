На Полтавщині на базі дитячого оздоровчого центру санаторного типу «Миргородський», що в селі Олефірівка Миргородського району вперше відбувся чемпіонат області з пішохідного туризму серед депутатів усіх рівнів, участь в якому взяли сім команд: по одній із Михайлівської сільради ОТГ Машівського району, Зіньківської РДА, Пирятинської і Миргородської міських рад та три від обласної ради. Всього 28 депутатів. Організували спортивні змагання – управління у справах сімї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації та Полтавський обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді (ПОЦТКУМ).
«Учасники долали дистанцію «Смуга перешкод», що складалася із шести етапів: «Переправа за допомогою горизонтального маятника», «Підйом по схилу», «Траверс схилу», «Навісна переправа через річку», «Паралельні мотузки», «Рух по жердинах», – розповів головний суддя змагань, методист ПОЦТКУМ Анатолій Криворучко.
Третє місце на змаганнях виборола команда Михайлівської ОТГ, друге – у команди з Пирятина. А перемогла в першому чемпіонаті області з пішохідного туризму серед депутатів усіх рівнів команда Зіньківського району. Призерів відзначили грамотами, медалями та кубками.
Ініціаторам змагань, голові Полтавської облради Олександру Біленькому, заступнику голови облради Анатолію Ханку та заступнику голови Полтавської ОДА Роману Товстому зовсім трохи часу не вистачило, щоб бути серед трійки лідерів – бронзовим призерам поступилися на 20 секунд. Проте учасники не засмучуються. «З дитинства люблю туризм і активний відпочинок. Часто з однокласниками та друзями брали участь у змаганнях. І звичайно, боролися тільки за призові місця. Приємно було згадати юність. До трійки переможців трішки не дотягнули, тому є куди рости», – поділився враженнями Роман Товстий.
У наступному році чемпіонат планують повторити. А також провести депутатські турніри з водного та вело туризму.