Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Сергія Хортіва було ухвалене депутатами 6 вересня на черговій 94-й сесії Рубіжанської міської ради шляхом таємного голосування.
«За» таке рішення проголосувала більшість 25 депутатів, не голосували троє.
Разом із міським головою у відставку «пішов» і секретар міськради Віктор Соловйов.
Але сам Сергій Хортів заявив, що таке рішення протирічить чинному законодавству, рішення не оформлені належним чином.
Секретарем міської ради Рубіжного депутати обрали колишнього міського голову, нині депутата Анатолія Бусенкова.
Сесію вирішено продовжити 10 вересня.
У Фейсбуці активно обговорюють таку подію. Але думки розділилися. Дехто вважає, що це «депутатська вседозволеність» та повторення «сєвєродонецького сценарію», коли міського голову звільнили незаконно, і він тривалий час судився за поновлення на посаді.