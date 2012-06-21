Цими вихідними у Бахмуті на Донеччині побільшало зелених насаджень. У межах Всеукраїнської безстрокової екологічної акції «Посади дерево миру» у сквері Дружби з’явилася Алея миру. До її появи доклав руку міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Цьогорічна акція стартувала напередодні Міжнародного дня запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни і збройних конфліктів, який у світі та Україні відзначили вчора. На Алеї миру представники громадськості, міської влади, духовенства висадили ясени та ялівець.
«Ми прагнемо привернути увагу суспільства до катастрофічних соціально-екологічних наслідків війни на сході країни, до непоправної шкоди, завданої природним ресурсам. Українці повинні кардинально змінити своє ставлення до довкілля. Лише це врятує нашу природу і дасть можливість зберегти її для майбутніх поколінь», — сказав Остап Семерак.
Міністр подякував настоятелям українських церков за підтримку акції. «Українці точно хочуть миру й готові захищати свою територію і природу від будь-яких насильницьких впливів. Від заходу до сходу в Україні з’являються алеї миру, які об’єднують українське суспільство навколо бажання жити на мирній землі. Символічно, що тут, у прифронтовій частині нашої країни, в Бахмуті ми зібралися, щоб висадити дерева миру. Адже ніхто краще за вас не відчуває жахливих наслідків війни. Закладення алей — символічний акт протесту проти впливу воєнних дій на довкілля. Вірю, що вже скоро настане час і десятки таких алей миру ми закладемо в окупованих сьогодні містах і селах Луганської та Донецької областей», — цитує слова Остапа Семерака прес-служба Мінприроди.
Всеукраїнська акція «Посади дерево миру» вже має свою історію, яка вимірюється не лише роками, а гектарами і сотнями тисяч дерев, висаджених по всій Україні. Лише свідоме прагнення кожного українця берегти рідну природу і країну змінить екологічну свідомість нації. Для уряду це вкрай важливе питання. Тож міністр закликав усіх долучитись до відновлення та збагачення української природної спадщини. Екологічна акція «Посади дерево миру» стартувала в Україні 2016 року за ініціативи Української греко-католицької церкви. У Мінприроди її підтримали. В понад сотні міст і сіл по всій території України висадили 3,5 тисячі фруктових і хвойних алей миру. До акції також долучилися національні природні парки й заповідники, місцеві органи влади та представники Української православної церкви Київського патріархату й Духовне управління мусульман України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»