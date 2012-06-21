Комунальне сільгосппідприємство Запорізької облради «Запоріжзеленгосп» протягом 2017 року взяло участь у 21 тендерних торгах на території України, уклавши низку угод.
Відтак продукція Запоріжзеленгоспу прикрасить вулиці Харкова, Вінниці, Івано-Франківська, Львова. Зокрема в Харкові вже висаджено 1528 лип, 160 кленів, 356 ясенів, 150 ялин, у Вінниці — 436 лип, по 10 червонолистих кленів, ялин, туї. Вулиці та парки Запоріжжя цьогоріч також поповнилися новими саджанцями. Для озеленення міста було передано 18 168 одиниць саджанців на майже 1,8 мільйона гривень. За даними генерального директора КСП «Запоріжзеленгосп» Юрія Гарбера, майже всі рослини добре приживаються на вулицях та у парках українських міст і сіл.