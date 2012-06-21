Масштаби несанкціонованих рубок лісів на Закарпатті цього року різко зменшилися, про що повідомив начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга. Найбільше таких рубок сталося в Ясінянському лісомисливському господарстві (20), Тячівському (13), Великоберезнянському (14) й Перечинському (30). Загалом без дозволів зрубано лісу на шість мільйонів гривень. До суду подано 36 справ: 15 із них уже розглянуто, на винних накладено стягнень на суму 266 тисяч гривень.
— За перше півріччя 2017-го браконьєри незаконно зрубали більш ніж утричі менше лісової деревини, ніж за такий час торік, — сказав очільник лісової галузі на зустрічі з журналістами області. — У натуральному обчисленні ці дані співвідносяться як 1140 кубометрів проти чотирьох тисяч. Усі правопорушення задокументували і передали правоохоронним органам.
Несолодко довелося і тим працівникам лісової охорони, які не встерегли ліс від зловмисників: 50 осіб покарали у службовому порядку, зокрема трьох звільнили, стосовно одного порушили кримінальну справу.
Зменшенню браконьєрства в області допомогло відеоспостереження. Загалом у лісах встановлено понад сотню відеокамер, найбільше — у Рахівському, Великобичківському, Ясінянському, Брустурянському й Ужгородському лісгоспах. Відеофіксацію подій у лісових угіддях продовжуватимуть, адже це один із найнадійніших запобіжників від крадіїв.
Тим часом. Триває робота держпідприємств по відтворенню лісових запасів: цьогоріч висаджено понад 10 мільйонів саджанців дерев різних порід. Валерій Мурга повідомив і про початок депопуляції диких кабанів, у яких виявлено вірус африканської чуми. Цим у кожному з районів області займуться 50 бригад на чолі з головними ветеринарними інспекторами. Їхнє завдання — відстрілювати тварин, щодо яких є підозри на хворобу. Відстріл здійснюватимуть у межах трикілометрових зон навколо ділянок, на яких виявлено уражених вірусом тварин.