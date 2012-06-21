Громада враховує побажання дітей під час планування свого майбутнього.
У селі Половинкине на дитячому майданчику біля садочка «Малятко» з’явилося «Дерево дитячих бажань». А на його гілочки дітлахи прилаштували листівки, у яких написали свої бажання.
«Так дорослі мешканці Половинкиного отримали для себе певні настанови і тепер намагатимемося їх здійснити», — підкреслює голова громади Анжела Сергієнко. За її словами, маленькі половинкинці здебільшого бажають щастя і здоров'я близьким, швидшого закінчення карантину, мріють про гарні оцінки, приємні подарунки і цікавий відпочинок.
Дорослі поступово втілюють такі мрії в життя. Нещодавно у громаді з’явився новий дитячий майданчик, де можна весело пограти та відпочити. Та обіцяють, що невдовзі у Половинкиному облаштують ще дві таких ігрових зони, адже відповідне обладнання було закуплено ще наприкінці минулого року.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»