Вчені повідомили, що поліпшена за своїми властивостями деревина цілком може стати замінником сталі. До такого висновку прийшли американські фахівці.
Вчені, які працюють в університеті Меріленда, оприлюднили розробку методу, слідуючи якому, деревина отримає міцніші показники, у порівнянні зі сталлю.
При цьому деревина відносно металу буде цілком надійною. Новаторський метод обробки деревини дозволить збільшити його жорсткість і міцність у 10 разів. Спосіб обробки деревини стане цілком «природним». Як повідомили винахідники, міцність дерев’яних виробів при їх новому способі обробки може стати вищою, ніж навіть у титанових сплавів.
Відомо, що у нового матеріалу показники стануть близькими до тих, що демонструє вуглеводневе волокно. При цьому вартість випуску такого продукту стане в рази дешевшим. Нові конструкції дозволять будівене з меншою міцністю.
Особливу увагу дослідники звертають на те, що їх універсальний метод дозволяє обробку будь-якої деревини, показники якої по міцності стануть ідентичними.