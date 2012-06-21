Серед малих жителів Краматорська Донецької області дедалі популярнішою стає соціальна майстерня «Древодім» на базі благодійного фонду «Карітас», де вони можуть навчитися працювати на верстатах і виготовляти власними руками дерев’яні сувеніри. Заняття відвідують діти 5—14 років, які залюбки випилюють, випалюють і розмальовують різноманітні вироби з фанери. Досвідчений учитель Віталій Бровко допомагає малим майстрам опанувати роботу з інструментами, пояснюючи і дбаючи про правила безпеки. Приміром, працюючи з електричним лобзиком, діти охоче виготовляють тематичні сувеніри до Нового року, Різдва чи до днів народження батьків. А іноді до роботи долучаються й самі батьки, які приходять на заняття.
«Активно просуваємо ідеї соціального замовлення та соціальних послуг, щоб максимально розширити перспективну програму. Ми встигли переконатися: дітлахи в захваті від роботи у майстерні по дереву, майже 90 відсотків з них кажуть, що знайшли тут друзів, а ще зізнаються: працювати з деревом для них цікавіше, ніж сидіти за комп’ютером. Саме заради всього цього ми й започаткували майстерню», — каже координатор проекту «Простір підтримки» БФ «Карітас» Катерина Овчаренко.
Нині у «Просторі підтримки» розширюють проект «Древодім» і залучають до нього людей з інвалідністю, оскільки вже отримали відповідний запит.