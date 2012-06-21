За програмою з часткового безробіття до центрів зайнятості роботодавці вже подали близько 210 тисяч пакетів документів, з яких майже 183 тисячі — від ФОПів, які є застрахованими особами.
Це дало змогу здійснити виплати і зберегти робочі місця для 348 тисяч людей, з яких 169 тисяч — фізичні особи-підприємці. Профінансовано 1636,4 мільйона гривень, повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Ситуація щодо реєстрації безробітних демонструє тенденцію до стабілізації. Так, з початку карантину через центри зайнятості зареєстровано понад 380 тисяч безробітних. Працевлаштовано 211,7 тисячі громадян. Зокрема у сільському господарстві –– 50% усіх працевлаштованих, у переробній промисловості –– 13% й у торгівлі — 12%. Усього з початку року працевлаштовано понад 360 тисяч громадян. А до співпраці з державними органами було залучено 78 тисяч роботодавців.