За квітень—червень Національна служба здоров’я вже перерахувала медичним закладам 358 мільйонів гривень за надання пацієнтам послуг із медичної реабілітації, поінформувала сьогодні під час онлайн-брифінгу очільниця НСЗУ Оксана Мовчан. І уточнила, що НСЗУ оплачує послуги з медичної реабілітації як в умовах стаціонару, так і на амбулаторному рівні.
Загалом, НСЗУ уклала договори з 249 медичними закладами, чотири з яких приватні, на суму 1 мільярд 154 мільйони гривень для надання послуг з медичної реабілітації. Пацієнти з ураженням нервової системи можуть отримати медичну реабілітацію у 212 закладах по всій Україні, пацієнти з ураженням опорно-рухового апарату — у 223, а медичну реабілітацію немовлятам, які народилися передчасно, або хворим протягом перших трьох років життя, надають у 663 медичних закладах. Медична реабілітація за програмою медичних гарантій покликана допомогти людині відновити порушені чи втрачені фізичні навички й пристосуватись до нових умов життя після лікування в стаціонарі.
У межах програми медичних гарантій пацієнт отримує безоплатно, зокрема такі послуги з медичної реабілітації: огляд і консультації, формування індивідуальної програми реабілітації, моніторинг стану пацієнта, консультації лікарів інших спеціальностей, послуги з медичної реабілітації, запобігання можливих ускладнень. Щоб отримати безоплатну медичну реабілітацію, пацієнт має: звернутися до свого лікаря, з яким укладено декларацію, а лікар за необхідності дасть направлення на отримання послуги з медичної реабілітації; отримати направлення лікуючого лікаря, який може спрямувати пацієнта на медичну реабілітацію за потреби.
«У 2021 році НСЗУ й надалі розвиватиме реабілітацію, адже цей вид допомоги дуже потрібен пацієнтам. Наступного року будуть нові пакети з медичної реабілітації для пацієнтів із соматичними й онкологічними захворюваннями та після складних хірургічних втручань. Таким чином, у програмі медичних гарантій буде надано повний цикл медичної допомоги: діагностика, лікування та реабілітація», — запевнила Оксана Мовчан.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»