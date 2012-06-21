Уряд оголосив відкритий конкурс на 25 посад державної служби категорії «А». На 17 вакансій подали заявки понад 400 кандидатів. За багатьма вакансіями вже розпочато конкурсний добір. Ще вісім вакансій очікують на професійних управлінців.
«Перезавантаження державної служби триває. Ми хочемо залучити на топ-посади найкращих професіоналів країни. Для цього ми спростили конкурсну процедуру — зменшили паперову тяганину, відтепер подання документів для категорії «А» відбувається тільки онлайн — через портал career.gov.ua,» (державний портал вакансій), — підкреслює Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.
Уряд планує найближчим часом оптимізувати перелік документів, які має подавати кандидат, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Претенденти на топ-посади держслужби проходять обов’язкове тестування на знання іноземної мови, українського законодавства, а також на аналітичні здібності й вербальне мислення. Учасники відбору виконують ситуаційні завдання й проходять співбесіду.
Комісія з питань вищого корпусу державної служби пропонує для фінальної співбесіди шорт-лист із п’яти кандидатів, які набрали найбільшу загальну кількість балів. Для максимальної прозорості на кожному етапі добору здійснюється відеофіксація.
«Посади, на які ми проводимо конкурс, — це серйозний челендж. Буде непросто, бо чи не в кожному органі влади треба дуже багато змінювати. Але це дуже цікавий виклик, повірте. Ми бачимо, що на конкурси подається багато крутих та амбітних професіоналів», — наголосив урядовець, закликавши усвідомити, що країна не зміниться без участі активної частини суспільства.