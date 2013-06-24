Студенти І—ІІІ курсів, які є дітьми українських захисників і захисниць, невдовзі отримають допомогу через застосунок «Дія». Держава покриє вартість їхнього контрактного навчання в закладах фахової передвищої або вищої освіти за 2024/2025 навчальний рік.

Допомогу отримають діти: загиблих (померлих) захисників чи захисниць України; осіб з інвалідністю внаслідок війни; учасників бойових дій; осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії; постраждалих учасників Революції Гідності.

Для отримання коштів потрібні зокрема верифікований РНОКПП та ID-картки/ біометричного закордонного паспорта в «Дії»; інформація в ЄДЕБО як про здобувача освіти і статус дитини ветерана відповідної категорії.

Ініціативу втілює Міністерство у справах ветеранів у співпраці з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації за експертної підтримки ДП «Інфоресурс» та «Проєкту підтримки Дія», що його Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції, повідомляє Мінцифри.