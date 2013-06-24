За січень — квітень 2026 року Експортно­кредитне агентство України підтримало експортні контракти українських виробників загальною вартістю 6,25 млрд грн. Підтримка несировинного експорту через продукти ЕКА — складова політики розвитку виробників «Зроблено в Україні». За цей період підтримано 26 угод для 23 експортерів. Сума банківських кредитів, які банки видали на підтримку експортних контрактів і застрахувало ЕКА, становила 15 млн грн.

Найбільший обсяг підтриманого експорту забезпечили підприємства Хмельницької області — 4,61 млрд грн. Також серед лідерів Львівська область із 500 млн грн та Чернігівська із 420 млн грн.

Головні країни­імпортери продукції українських виробників, застрахованих в ЕКА: Німеччина — 1,2 млрд грн, Польща — 678,5 млн грн, Угорщина — 677,7 млн грн.

У галузевій структурі найбільшу частку становило виробництво: меблів — 4,6 млрд грн; металевих дверей і вікон — 281,83 млн грн; виробів із дроту, ланцюгів і пружин — 142,72 млн грн; шпалер — 137,59 млн грн; гофрованого паперу, картону і паперової тари — 130,84 млн грн, повідомляє Мінекономіки.