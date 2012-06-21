Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У загальнообласному рейтингу «Сумлінні платники податків» Рівненщини за підсумками минулого року переможцями стали 34 суб’єкти господарювання в різних галузях. Ще шість представників області змагаються за перемогу на всеукраїнському етапі конкурсу. Нинішнє нагородження переможців збіглося з 20-річчям Рівненського територіального відділення Асоціації платників податків України, а урочистості пройшли в обласній державній адміністрації за участю голови Всеукраїнської асоціації платників податків Грігола Катамадзе (свого часу Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в Україні).
«Разом із соціально відповідальним бізнесом нам під силу зробити тисячу справ, спрямованих на розвиток області. Нехай це будуть невеликі, але вагомі перемоги, — оприлюднив свою програму роботи на посаді щойно призначений голова ОДА Віталій Коваль і додав: — Для мене дуже авторитетний митрополит і просвітник Андрей Шептицький. Ось його слова: «Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною працею любіть Україну».
Що тут додати? Хіба те, що поступ — це взаємна відповідальність влади й бізнесу, який має не остерігатися контролюючих структур, а бачити в них партнерів. Ось чому асоціація платників податків каже новій владі: маємо напрацювання, як це зробити, не зашкодивши розвитку держави. Ідеться зокрема про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, зниження навантаження на фонд оплати праці (це дасть змогу платити конкурентну зарплату фахівцям і припинити їхній відтік за кордон) та пропорційне зниження неефективних видатків із держбюджету. Одне слово, для українського економічного дива нам треба створити сприятливіші умови для розвитку бізнесу, ніж у сусідніх країнах.
«А ось законопроєкту №1073 щодо фіскалізації підприємців другої та третьої груп бізнес не підтримує, тут потрібні зміни», — зауважив Грігол Катамадзе. Він переконаний, що його почують, адже бізнес — це податки, а податки — це розвиток держави.