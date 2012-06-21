Станом на 16 липня Національна служба здоров’я виплатила медичним закладам за надання допомоги пацієнтам у разі гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда 340 мільйонів гривень. Загалом служба законтрактувала 192 медзаклади на надання допомоги пацієнтам у разі гострого мозкового інсульту та 65 — гострого інфаркту міокарда. Про це під час онлайн-брифінгу «Лікування серцево-судинних захворювань за Програмою медичних гарантій» повідомила очільниця Національної служби здоров’я Оксана Мовчан.
Вона зауважила, що серцево-судинні захворювання найпоширеніші серед українців, і перший крок, який має зробити пацієнт для профілактики таких захворювань або вже лікування, — звернутися по допомогу до свого лікаря, з яким він уклав декларацію. Серед послуг, які надають лікарі первинної ланки, — вимірювання артеріального тиску, оцінка загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, електрокардіограма, аналіз крові на загальний холестерин, швидкий тест на тропонін.
«За потреби ваш лікар випише направлення на консультацію до вузькопрофільного спеціаліста, наприклад кардіолога, або на проведення додаткових досліджень та аналізів, зокрема ультразвукове дослідження серця. З електронним направленням лікаря отримання цих послуг для пацієнта безоплатне. Також ваш лікар може виписати рецепт на ліки від серцево-судинних захворювань, що входять до програми «Доступні ліки». Нині в ній 187 ліків від цих хвороб. Ці препарати пацієнт отримує в аптеці безоплатно або з незначною доплатою», — каже Оксана Мовчан.
Вона додає: якщо в пацієнта стався інфаркт чи інсульт, бригада швидкої допомоги доставляє його в лікарню, де за Програмою медичних гарантій забезпечується надання безоплатно таких послуг:
діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження), проведення тромболітичної терапії, стентування, цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації, медична реабілітація в гострому періоді, лікарські засоби з Національного переліку, ліки та медичні засоби, які закуповують централізовано (наприклад стенти), харчування у стаціонарі.
За даними пресслужби НСЗУ, згідно з ухваленими урядом 19 червня змінами до Програми медичних гарантій, передбачено збільшення з 1 липня тарифу на оплату екстреної медичної допомоги і надання послуг з лікування інфарктів та інсультів. Технічно НСЗУ готова до перерахунку договорів і чекає юридичного підтвердження, щоб розпочати цей процес.
Процес перерахунку договору відбудеться автоматично, надавачам медичних послуг не потрібно буде додатково звертатися в НСЗУ із цього приводу. НСЗУ сформує додаткові угоди, підпише їх і відправить на підпис надавачам. У процесі перерахунку враховуватиметься кількість наданих медичних послуг за квартал та необхідність коригування запланованої кількості послуг. Підвищені тарифи діятимуть на послуги, надані з 1 липня. До слова, екстрену медичну допомогу за Програмою медичних гарантій надають 25 центрів ЕМД.
Щоб почати перерахунок договорів, потрібне погодження змін до паспорта бюджетної програми Міністерством фінансів. Відповідно до нього НСЗУ зможе перерозподілити кошти. Щойно зміни внесуть, НСЗУ обіцяє запустити процес. НСЗУ активно співпрацює з МОЗ для якнаишвидшого погодження з Мінфіном змін до паспорта бюджетної програми.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»