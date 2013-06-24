У рамках Національного тижня безбарʼєрності відбулася координаційна зустріч під головуванням Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка щодо надання медичних послуг з ендопротезування суглобів. У зустрічі взяли участь керівники структурних підрозділів охорони здоров’я з усіх регіонів, головні позаштатні ортопеди-травматологи, керівники медичних закладів, які входять до затвердженого МОЗ переліку лікарень, де надається безоплатне ендопротезування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Якщо послуга визначена державою як безоплатна і держава сплачує за неї кошти лікарням, вона має залишатися такою на практиці. Пацієнти не повинні стикатися з жодними додатковими або неофіційними платежами. Це питання довіри до системи охорони здоров’я. Ми, як держава, беремо на себе відповідальність за забезпечення гарантованих медичних послуг, і очікуємо такого ж підходу від медзакладів. Прозорість, підзвітність і чітке дотримання встановлених процедур — це базові принципи, які мають бути спільною нормою для всіх учасників системи. Це і є безбар’єрність — коли кожен пацієнт, незалежно від обставин, має реальний доступ до медичної допомоги, якої потребує», — наголосив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Під час зустрічі обговорили поточну ситуацію з безоплатним ендопротезуванням, логістику централізованих поставок, електронну чергу, прозорість платних послуг та відповідальність за порушення.

Наразі пацієнт може отримати послуги безоплатного ендопротезування як в ургентному порядку, так і планово. Хірургічні операції зі встановлення ендопротеза повністю покриваються Програмою медичних гарантій. НСЗУ оплачує медичним закладам вартість операції, анестезії та перебування пацієнта в стаціонарі — від 26 571 до 36 887 грн, залежно від типу втручання. Для лікарень, що працюють цілодобово і відповідають додатковим критеріям, ця сума може сягати 47 954 грн.

Імпланти для безоплатного ендопротезування пацієнтам при цьому централізовано закуповує держава, а також додатково — у деяких випадках — місцева влада. У 2025 році в заклади охорони здоров’я буде поставлено понад 23 тисячі ендопротезів, які придбані коштом державного бюджету ДП «Медичні закупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоровʼя України. Наразі у регіони вже поставлено майже 11 тисяч одиниць ендопротезів і наборів для імплантації на загальну суму близько 150 млн грн.

Для того, аби зробити послугу ендопротезування максимально прозорою та зручною для пацієнтів, а також запобігти потенційним зловживанням, МОЗ впровадило електронну чергу на планове ендопротезування. Про її роботу під час наради детально розповіла заступниця Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич. Електронна черга функціонує на платформі Дія.Engine і адмініструється державним підприємством «Електронне здоров’я». Для реєстрації в електронній черзі слід звернутись до медзакладу, який надає послуги з безоплатного ендопротезування. Наразі в чергу вже внесено майже 18 тисяч пацієнтів. Реєстрація здійснюється медичним закладом на підставі заяви та медичного висновку. Черга формується за об’єктивними критеріями — медичними показаннями, терміновістю і датою звернення. Пацієнт має право бути внесеним лише в одну чергу — щодо одного виду суглобу — в будь-якому з закладів, які беруть участь у програмі.

Система автоматизує та фіксує весь процес: від подання заявки до проведення операції. Кожна дія фіксується в електронному журналі. Після операції статус пацієнта оновлюється, що забезпечує повну прозорість і унеможливлює втручання або маніпуляції чергою.

Директор Департаменту медичних послуг МОЗ України Євгеній Гончар наголосив на необхідності дотримання чітких правил щодо платних послуг, які врегульовані відповідною постановою Кабінету Міністрів України. Медзаклади можуть надавати платні послуги з планового ендопротезування, а також мають право встановлювати окрему плату за вибір пацієнтом лікаря або ж за перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту. Усі умови мають бути публічно доступними — на сайтах лікарень та інформаційних стендах. Розрахунок здійснюється виключно в безготівковій формі з обов’язковою фіксацією в електронній системі охорони здоров’я. У разі встановлення ендопротезів, не облікованих медзакладом, передбачено штраф у розмірі 18 168 грн за кожен випадок.

«Ми разом із Державною аудиторською службою розпочинаємо системні перевірки щодо кожного встановленого ендопротеза в державному та комунальному закладі охорони здоров'я. Звідки він взявся і чим був поставлений на баланс закладу? Хто провів оперативне втручання? Чи внесено інформацію до ЕСОЗ? Якщо ні — керівник закладу відповідатиме персонально. Жодних винятків, жодних пояснень на кшталт «не знав» не буде. Це буде ваша особиста відповідальність — адміністративна, дисциплінарна, а в окремих випадках і кримінальна», — підкреслив Віктор Ляшко.

МОЗ наголошує: дотримання визначених правил, прозорість, контроль і підзвітність — ключові передумови забезпечення справедливості для кожного пацієнта. Це — основа якісної, ефективної й безбар’єрної системи охорони здоров’я в Україні.