Уряд розширив грантову програму «Власна справа», тож українці зможуть взяти грант до 1 млн грн на відкриття приватних закладів дошкільної освіти. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

«Власна справа» — одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого й середнього бізнесу. За три роки її чинності 27 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток своєї справи. Відкрито тисячі нових компаній — від невеличких кав’ярень і майстерень до виробничих підприємств. Відтепер гранти за програмою зможуть отримати й підприємці, які працюють або хочуть розпочати бізнес в царині дошкільної освіти. До мільйона гривень можна взяти на відкриття дитячого садочка, ясел, центру розвитку дитини. Через гранти ми інвестуємо в розвиток мережі дошкільних закладів, щоб збільшити кількість місць для навчання маленьких українців», — зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Згідно з умовами програми, українці можуть отримати грант на відкриття або розвиток закладів дошкільної освіти (ясла, дитячий садок, сімейний (родинний) садок, мінісадок, спеціальний дитячий садок, центр розвитку дитини) обсягом: до 500 тис. грн — за умови створення не менш двох робочих місць;

500 тис. грн — 1 млн грн — за умови створення не менш чотирьох робочих місць та співфінансування 70/30 (70% — кошти гранта, 30% — кошти грантера).

Грант підприємці можуть спрямувати на ремонт та облаштування приміщень закладів дошкільної освіти, придбання необхідного обладнання, меблів, техніки, устаткування. Зокрема це може бути інтерактивне обладнання, іграшки, методичні та навчальні матеріали, а також послуги маркетингу та реклами, транспорт для потреб закладу або навіть запуск за франшизою, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.