У межах політики «Зроблено в Україні» розпочато приймання заявок на державне стимулювання індустріальних парків 2026 року. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Подати заявку можна до 15 серпня через банки­партнери: АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Укргазбанк» та АТ «Сенс Банк».

«Держава на умовах співфінансування підтримує створення промислової інфраструктури, приєднання до електромереж і відновлення пошкоджених об’єктів. Бізнес може запускати нові виробництва, створювати робочі місця і виробляти продукцію з вищою доданою вартістю», — повідомила Прем’єр­міністр.

Цього року уряд посилив підтримку індустріальних парків, які постраждали через російські обстріли. Держава покриває до 80% вартості відновлення інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок бойових дій, — до 200 млн грн на один парк. Такі заявки розглядатимуть позачергово.

Розширено перелік територій, для яких застосовується пільгове співфінансування 80/20. Механізм, який раніше працював для деокупованих громад, тепер поширюється й на прифронтові території.

На кінець 2025 року в індустріальних парках було збудовано чи будувалось 37 заводів.

З початку чинності програми державне стимулювання вже отримали 22 індустріальні парки, у межах яких реалізують 56 проєктів на загальну суму 1,8 млрд грн.

Державну підтримку надають на умовах співфінансування 50/50 (80/20 для прифронтових і деокупованих територій). Заявник бере зобов’язання впродовж трьох років ввести в експлуатацію не менш як 5 тис. кв. м промислової нерухомості і залучити не менш як два виробничі підприємства. Тож кожна гривня інвестицій держави дає змогу залучити 5—6 гривень приватних інвестицій, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.