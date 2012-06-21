Роботу з імплементації Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року розпочало Міністерство економічного розвитку і торгівлі з обласними державними адміністраціями. Планують, що Мінекономрозвитку спільно з ОДА створять регіональну мережу центрів підтримки підприємництва. Про це було домовлено під час дискусії між представниками відомства й облдержадміністрацій.
«Важливо починати перетворювати підсумки роботи з проектами міжнародної технічної допомоги на сталі інструменти державної політики. Адже досі багато проектів у галузі розвитку підприємництва фінансують за кошти міжнародних донорів. Вкрай важливо налагодити зворотний зв’язок із регіонами щодо потреб малих підприємців, що буде запорукою напрацювання дієвих рішень у цьому напрямі», — зазначив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на зустрічі з представниками ОДА.