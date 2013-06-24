Україна — перша держава, яка вибудовує цілісну ветеранську політику під час війни, а не після її завершення. Це потребує рішень на основі реального досвіду наших захисників та їхніх родин. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко на нараді із представницями Коаліції ветеранських громадських організацій.

«За нашими оцінками, після завершення війни Україна матиме приблизно 5—6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин. Саме тому ветеранська політика має бути органічно інтегрована в усі сфери життя», — зазначила Прем’єр­міністр.

На зустрічі представниці Коаліції ветеранських громадських організацій презентували оновлені концепції державної політики щодо ветеранів та їхніх родин. За словами Юлії Свириденко, після минулої зустрічі в серпні чимало пропозицій уряд уже врахував у проєкті Ветеранського кодексу, який невдовзі буде внесено на розгляд парламенту.

Очільниця уряду повідомила, що Мінветеранів разом з ветеранськими громадськими організаціями проведе обговорення з МОЗ та Мінекономіки щодо пропозицій у галузях охорони здоров’я та працевлаштування. Окремо буде взято в роботу питання доступу до складання іспитів на водійські права для ветеранів з інвалідністю після навчання в безбар’єрних автошколах — із залученням МВС.

«Наша мета — щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхня родина відчували дієву підтримку держави: в медицині, освіті, роботі, соціальних послугах та повсякденному житті», — підсумувала Прем’єр, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.