Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Дорожнім будівельникам Полтавщини виділили з держбюджету майже 100 мільйонів гривень субвенції, необхідної для завершення капітального ремонту проблемної ділянки автодороги міжнародного значення Київ-Харків-Довжанський у межах вулиць Київське шосе та Харківське шосе, що триває на умовах співфінансування між обласною та Полтавською міською владами, вже два роки. Відповідне рішення народні депутати України ухвалили під час внесення до державного бюджету антикризових змін, 13 квітня. Тож за два-три місяці об’єкт мають здати в експлуатацію.
Проте невідомо, наскільки той ремонт буде якісним, тому, що поряд із дорогою у тому районі розташований аварійний колектор підприємства «Полтававодоканал», який може звести нанівець старання дорожніх будівельників. А щоб його полагодити, також треба не менше ста мільйонів гривень, яких у водоканалу немає.