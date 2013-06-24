Великі прийомні сім’ї (дитячі будинки сімейного типу, ДБСТ), які виховують 5–10 дітей без батьківського піклування, мають право отримати квартиру або будинок великої площі — службове житло, яке перебуває в комунальній власності і надається повністю обладнаним. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мінсоцполітики спрямовує субвенцію місцевим бюджетам на придбання такого житла. Під час повномасштабної війни його отримують не лише новостворені родини, але й родини-ВПО і ті, які планують повернення з евакуації за кордон.

“Великі прийомні сім’ї — це насамперед можливість жити групам з кількох рідних братів і сестер у родинному теплі. Тому держава виділяє кошти держбюджету на забезпечення таких родин житлом і удосконалює процедуру його надання, щоб діти швидше опинялись в турботі і любові”, — говорить Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

У червні цього року за поданням Міністерства Уряд ухвалив постанову, яка врегульовує питання отримання житла новоствореними ДБСТ.

Якщо житлова площа, яка належить кандидатам у батьки-вихователі, недостатня для утворення і належного функціонування ДБСТ (і це визначено під час обстеження житлово-побутових умов), рішення про створення ДБСТ ухвалюється із одночасним ухваленням рішення про позачергове забезпечення житлом. Кандидати в батьки-вихователі повинні подати письмову заяву в довільній формі про потребу в житлі до органу, який приймає рішення про створення. Цей орган зобов'язаний ⁠забезпечити родину житлом не пізніше, ніж через 6 місяців з дати створення ДБСТ.

Нагадаємо, за кошти державної субвенції 2025 року житло отримають пів сотні новостворених ДБСТ. Усього разом з вимушено переміщеними — понад 120. Міністерство спрямувало на це 833 млн грн. Зараз в громадах триває закупівляІнвестиційним проектом Мінсоцполітики передбачається, що до 2029 року житло буде надане ще понад 700 великим прийомним сім’ям.

Виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях є однією з цілей Стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Цей документ є дорожною картою для Мінсоцполітики й інших відомств у розбудові ефективної системи догляду і підтримки дітей.