Уряд планує розширити перелік професій загальнодержавного значення для підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням потреб національної економіки. Про це під час наради з питань розширення переліку професій загальнодержавного значення розповів віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко. Згідно з пропозицією Міністерства освіти і науки, яке провело дослідження найзатребуваніших на ринку праці професій, список можуть поповнити ще 6 професій: слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник, слюсар з механоскладальних робіт, машиніст дорожньо-будівельних машин, зварник, монтажник систем утеплення будівель. Відповідну урядову постанову щодо розширення списку професій загальнодержавного значення має підготувати МОН.
В’ячеслав Кириленко також зазначив, що з 1 вересня 2018 року кількість учнів, які зможуть опановувати додані професії, становитиме близько 2200. Орієнтовна вартість підготовки — 15 мільйонів гривень. Фінансування підготовки робітників здійснюватиметься в межах держбюджету на 2018 рік.
Як повідомляє прес-служба віце-прем’єра, у міжвідомчій нараді під головуванням В’ячеслава Кириленка взяли участь міністр освіти і науки Лілія Гриневич, представники міністерств фінансів, інфраструктури, економічного розвитку і торгівлі, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Учасники знайшли час і на обговорення механізму впровадження галузевого та регіонального замовлення на підготовку молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»