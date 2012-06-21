Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, у період з 24 травня по 13 червня нинішнього року Державна авіаційна служба України провела 28 позапланових перевірок повітряних суден українських авіакомпаній, у тому числі тих, що здійснюють нерегулярні (чартерні) авіаперевезення.
За результатами цих перевірок виявлено 13 критичних недоліків, 43 суттєві недоліки та 39 незначних недоліків, результати перевірки доведені до експлуатантів у встановленому порядку. На цей час, повідомляє Державіаслужба, експлуатанти усунули критичні недоліки та надали плани-графіки усунення суттєвих та незначних недоліків. Такі перевірки проводилися раніше і будуть проводитися в подальшому відповідно до чинного законодавства, вони повністю відповідають європейським стандартам, зокрема програмі перевірок літаків на пероні SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft).
Щоправда, повідомити, у яких авіакомпаній виявлено критичні недоліки, ми не можемо: як зазначається, результати проведених інспекцій не можуть бути розголошені і використовується Державною авіаційною службою України виключно для виконання своїх завдань, пов’язаних з поліпшенням безпеки польотів.