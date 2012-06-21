Українці, які в перші дні 2020 року мали перераховувати кошти за послуги чи товари на чинні торік банківські рахунки фізичних осіб — підприємців, не змогли цього зробити. Причиною стало запровадження з цього року платежів з використанням коду IBAN — міжнародного номера банківського рахунку відповідно до стандарту №13616 Міжнародної організації зі стандартизації ISO і Європейського комітету з банківських стандартів ECBS. Заснування коду IBAN спочатку було призначено для стандартизації міжбанківських розрахунків на території Євросоюзу, але нині його застосовують і в інших країнах. Його використання пришвидшує та здешевлює міжбанківські платежі.

Державна казначейська служба роз’яснила новацію для платників податків, банківських установ, юридичних та фізичних осіб. Із 1 січня 2020 року Казначейство перейшло на ведення бухгалтерського обліку за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів від 31.12.2013 року №1203 із змінами та доповненнями.

Відповідно введено в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та депозитні рахунки митних органів, рахунки для зарахування власних надходжень, відкриті за планом рахунків №1203 з урахуванням міжнародного номера банківського рахунку IBAN, який налічує 29 знаків, відповідно до вимог постанови правління НБУ від 28.12.2018 року №162 «Про запровадження міжнародного банківського рахунку (IBAN) в Україні» (зі змінами).

Казначейство звертає увагу, що рахунки, відкриті за планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Казначейства від 28.11.2000 року №119, з 01.01.2020 року, закрито.

У Казначействі зазначають, що протягом трьох операційних днів поточного року (3, 8, 9 січня) платники податків спрямували 271,7 тисячі платіжних трансакцій на недіючі рахунки. Тож такі кошти Казначейство не зараховує, а повертає банківським установам як нез’ясовані надходження. Казначейство наголошує, що для запобігання виникненню у платників податкового боргу зі сплати податків, зборів, платежів слід забезпечити правильність сплати податків, зборів, платежів на нові реквізити рахунків, які відкриті за планом рахунків №1203.

Реквізити нових рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів розміщені на вебпорталі Казначейства та на вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві. Реквізити цих рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету. Реквізити рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунків для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування необхідно отримати у відповідних органах Державної податкової служби, реквізити депозитних рахунків митних органів — у відповідних органах Державної митної служби.

Кошти, які зараховують як власні надходження бюджетним установам, — це кошти, що їх сплачують юридичні чи фізичні особи за послуги, що надають так бюджетні установи (наприклад плата за навчання, харчування дітей в дошкільних навчальних закладах тощо). Протягом трьох операційних днів поточного року (3, 8, 9 січня) юридичні та фізичні особи спрямували 124,4 тисячі платіжних трансакцій на недіючі рахунки відповідних бюджетних установ. І такі кошти як нез’ясовані надходження Казначейство повертає банківським установам, через які здійснювали оплату.

По нові реквізити балансових рахунків 3125 «Рахунки для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» та рахунків 3155 «Рахунки для зарахування до спеціального фонду місцевого бюджету власних надходжень бюджетних установ» необхідно звертатися до розпорядників бюджетних коштів (надавачів відповідних послуг), на чиє ім’я їх відкрито.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»