Державна підсумкова атестація після четвертого класу цього року відбуватиметься лише з двох предметів, матиме виключно моніторинговий характер, а завдання для учнів укладатимуть самі вчителі, зазначають у Міністерстві освіти і науки.
Переходячи до 5 класу, учні писатимуть ДПА у формі контрольних робіт з української мови (передбачено оцінювання підсумків навчання одразу з української мови й читання) і математики. Попередні роки четверокласники писали ДПА з трьох дисциплін, адже знання з української мови і читання перевіряли в межах двох різних контрольних робіт. Школи самостійно визначають терміни проведення державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів, останніх дзвоників і випускних вечорів.
У школах, де вивчають чи навчаються мовою національної меншини, за бажанням батьків і педагогічного колективу учні можуть додатково проходити ДПА з третього предмета — мови нацменшини. Як і раніше, рішення про проведення відповідної підсумкової атестації має бути підкріплене рішенням педагогічної ради закладу і письмовими зверненнями батьків.
МОН наголошує, що результати ДПА не враховують під час виставлення річних оцінок із предметів, з яких учень проходив атестацію. Тобто оцінки за такий зріз знань виставляють у табелі в окремій колонці, вони не впливають на оцінки за семестри чи рік.
Після 9 класу учні складатимуть ДПА із трьох предметів: української мови, математики й одного на вибір педради школи. Це можуть бути українська література, історія України, зарубіжна література, іноземна мова, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика чи інформатика. У закладах освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин третім предметом для ДПА можуть бути мова нацменшини або інтегрований курс «Література».
Завдання, за якими учень складає ДПА, пишуть учителі школи на основі затверджених міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань.
Як і раніше, цьогорічні випускники складають державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання із трьох предметів. Одне обов’язкове тестування з української мови і літератури, другий предмет учні зможуть обрати — історію України чи математику. Третій учень обирає самостійно з решти предметів, за якими проводять ЗНО.
Уже стартувала реєстрація на участь у незалежному оцінюванні, яка триватиме до 19 березня цього року. Основна сесія тестування відбудеться з 22 травня по 13 червня — кожен абітурієнт може знайти графік проведення ЗНО на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. У профільному відомстві додають, що в навчальних закладах з вивченням мов національних меншин випускники можуть додатково проходити ДПА з четвертого предмета мови нацменшини. Перевірку знань з мови етнічної групи проводять за місцем навчання і за завданнями, які укладають вчителі закладу освіти.
Інна ХМЕЛЬНИЦЬКА
для «Урядового кур’єра»