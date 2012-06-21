Нещодавно Державна податкова служба (ДПС) опублікувала на своїй вебсторінці підсумки діяльності відомства за 2019 рік. Так, за результатами планових перевірок платників податків ДПС донарахувала до сплати до державного бюджету 45,6 мільярда гривень, або на 32,6% (на 12 мільярдів) більше, ніж у 2018 році.
Нагадаємо, що позаторік Державна фіскальна служба за підсумками перевірок платників податків донарахувала до сплати в бюджет 34,4 мільярда гривень податків і зборів, з яких донарахування за підсумками планових перевірок становили 18,9 мільярда.
За рік співробітники податкової провели 4646 планових перевірок, 11 867 позапланових, 5276 зустрічних звірок, а також 21 789 візитів до платників для документального підтвердження витрат.
Це менше від аналогічних показників 2018 року на 12%, 24%, 17% і 20% відповідно.
Під час планових перевірок податкова зобов’язала платників донарахувати 22,8 мільярда гривень, під час позапланових — 14,9 мільярда гривень. За підсумками інших видів перевірок вдалося отримати 7,9 мільярда гривень. Варто нагадати, що, за словами голови ДПС Сергія Верланова, у 2020 році планових перевірок буде менше на 20%, ніж у 2019-му. Торік у грудні Державна податкова служба склала план-графік документальних перевірок на 2020 рік. Вона перевірить 4,1 тисячі юридичних осіб, які є найбільш ризикованими.
Як вважає голова ДПС, кількість перевірок скоротиться за рахунок упровадження ризик-орієнтованого підходу. Кількість позапланових перевірок стосуватиметься відшкодування ПДВ, оскільки це пряма вимога законодавства. Керівництво ДПС не раз заявляло, що воно скорочує кількість перевірок, проте підвищує їхню якість.