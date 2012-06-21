Коментуючи призначення керівником Національного агентства з питань державної служби Олександра Стародубцева, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив: «Це порядна розумна молода людина з хорошим досвідом, освітою, з правильними цінностями». До слова, представляючи нового очільника Нацагентства, Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет акцентував увагу на головному завданні — наближення стандартів, за якими працюють державні службовці, до стандартів у комерційному секторі. За його словами, все, що можна, слід спрощувати, а що залишилось, — переводити повністю в електронну форму. Він також анонсував створення нової системи навчання, яка дасть змогу державним службовцям постійно вдосконалювати свої знання та навички, щоб стати конкурентоспроможними на ринку праці поза державною службою.
Презентуючи пріоритетні напрями реформування Нацагентства, Олександр Стародубцев наголосив: «Головне, що ми запускаємо в службі HR, — залучення нових людей, оцінку їхньої ефективності, нормальну мотивацію». Він розповів про аргументи для людей з бізнесу чи громадського сектору щодо долучення до державної служби. «Рівень питань, з якими стикаєшся на державній службі, не зрівняти з тим, що бачиш зокрема в бізнесі. Знаю це по собі, адже зробив досить хорошу кар’єру на фондовому ринку, віддавши йому понад 12 років. Але те, що пережив на держслужбі, створюючи ProZorro, — це мій найкращий, найконцентрованіший досвід. Якщо ви отримуєте енергію від того, що життя навколо вас поліпшується, — вам на держслужбу», — підкреслив Олександр Стародубцев.
Він має намір сконцентруватися на наведенні ладу в конкурсах, оскільки сам пройшов конкурсну процедуру, яку називає жахливою й такою, що потребує спрощення, якщо є мета залучити нові обличчя в службу. Також керівник Нацагентства планує взяти участь у модернізації Трудового кодексу, соціальних гарантій, оскільки, на його думку, державні службовці занадто захищені від звільнень. Тому держслужба й перетворилася на таке собі квазіутворення, зокрема з відомчими санаторіями, садочками тощо. «Моя мрія, аби держслужба перетворилася на звичайну професію, в яку просто зайти і просто вийти», — вважає Олександр Стародубцев.
Наступний пріоритет — діджиталізація. Має бути єдина IT-система, в якій обліковуватимуться всі дані державних службовців: скільки їх, обов’язки, ефективність, заробіток. «Коли країна отримає всі дані про державних службовців, громадяни матимуть більше довіри до влади. Ми зовсім скоро все структуруємо за моделлю ProZorro, щоб дані можна було аналізувати», — розповів Олександр Стародубцев.
Не менш важливе питання — реформування системи оплати праці чиновників. «Зарплати чиновникам підвищувати треба, але спочатку варто розробити за світовою технологією нормальну модель зарплат. Усім відомо, чим займається той самий айтішник чи фінансист. У держслужбі, чим займаються спеціалісти, знає лише його керівник. Тому й не можна порівняти зарплати державних службовців з ринком. А загалом, ні в кого немає ілюзій стосовно того, що ми — досить бідна країна, і не можна платити державним службовцям маленькі зарплати. Зайве казати, на що це їх штовхає», — зазначив очільник Нацагентства. Модель зарплат державним службовцям має з’явитися орієнтовно через чотири місяці.