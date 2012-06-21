Уряд затвердив зміни до Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Постанова покликана удосконалити процедуру атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою для отримання ними відповідного посвідчення.
Актом також передбачено: здійснення моніторингу щодо виконання вимог Порядку стосовно засідань атестаційних комісій уповноважених вищих навчальних закладів, яке покладається на НАДС; державний нагляд (контроль) за організацією та забезпеченням якості атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, який покладається на НАДС; відповідальність осіб уповноважених вищих навчальних закладів, відповідальних за організацію та проведення атестації, винних у порушенні вимог Порядку.