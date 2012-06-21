Станом на 1 грудня цього року кількість безробітних учасників АТО становила 9,6 тис. осіб, що на 13% менше, ніж станом на 1 грудня 2016 року. Про це УНН повідомляє з посилання на Державну службу зайнятості України.
Усього ж за час проведення АТО до центрів зайнятості звернулось 71,9 тисячі демобілізованих військовослужбовців.
Протягом січня—листопада 2017 року кількість отримувачів послуг Служби зайнятості серед демобілізованих учасників АТО становила 42,2 тис. осіб. Через Службу зайнятості було працевлаштовано у 2017 році 11 тис. учасників АТО.
У Службі зайнятості повідомили про проблеми у працевлаштуванні цієї категорії громадян: низька мотивація до праці та відмова від вакансій з низьким рівнем заробітної плати. Так, середній розмір допомоги з безробіття таких осіб становить 3890 грн, в той час як середній розмір допомоги серед усіх категорій безробітних — 2182 грн.
Багато з клієнтів цієї категорії стають підприємцями. Станом на 1 грудня допомогу з безробіття одноразово для започаткування власної справи отримало майже 500 учасників АТО (з них майже 50 осіб з інвалідністю).
У середньому по Україні частка учасників АТО серед всіх зареєстрованих безробітних на 1 грудня становила 3%, найбільше — у Вінницькій, Хмельницькій та Волинській областях — 5%.