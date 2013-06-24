Молодь України — це справжня сила розвитку країни, повна креативу та драйву. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Завдяки молодіжній грантовій програмі в рамках проекту «Власна Справа» молоді бізнесмени отримують унікальні можливості запускати свої бізнес-ідеї та будувати власні стартапи. Ініціативу реалізує Міністерство економіки України спільно з Державною службою зайнятості.

Із вересня 2024 року, старту молодіжних грантів, вже понад 300 учасників стали переможцями й впевнено рухаються до реалізації своїх бізнес-амбіцій.

Програма надає фінансову підтримку на старті, зокрема на закупівлю обладнання, оренду приміщень та інші необхідні витрати для запуску стартапу. Це чудова можливість для тих, у кого є ідеї, але поки нема грошей, щоб їх реалізувати.

Умови участі в програмі прості: Гранти може отримати молодь від 18 до 25 років, яка мають бізнес-ідею і готові її втілювати.

Можна отримати до 150 000 грн — і при цьому не треба створювати робочі місця, просто зареєструйся як ФОП.

А ще цікавіше, що через три роки можна подати заявку на мікрогрант до 250 000 грн, якщо створиш мінімум два нові робочі місця.

Тож це твій шанс стартувати і розвивати справу!

Щоб отримати грант, треба пройти кілька простих кроків:

- Скласти заявку та бізнес-план всі шаблони та інструкції за посиланням.

- Завантажити документи через портал «Дія».

- Пройти співбесіду в регіональному центрі зайнятості.

- Дочекатися рішення від ДСЗ — результат з’явиться в твоєму особистому кабінеті в «Дії».

- Укласти договір мікрогранту та відкрити рахунок.

Переможці грантової програми «Власна Справа» доводять, що молодіжне підприємництво — це сучасні й цікаві проекти які впливають на економічний розвиток місцевих громад. Вони відкривають фітнес-клуби, кав’ярні, пекарні, грумінг-салони, зоомагазини, подкаст- і фотостудії.

Програма «Власна справа» — це не тільки про гроші, а й про можливість втілити свої ідеї в життя та зробити внесок у розвиток економіки та країни.

Не втрать свій шанс — подавай заявку і отримуй грант на свій бізнес!